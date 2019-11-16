روبي تعود للسينما بفيلم كوميدي.. وتكشف حقيقة خلافها مع مجدي الهواري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية روبي عودتها للسينما من خلال فيلم جديد، موضحة أنها أعجبت بالشخصية التي تقدمها، إضافة إلى أنها لم تخض تجربة مشابهة من قبل.

وأوضحت روبي في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنها ستظهر للمرة الأولى بشخصية كوميدية، مشيرةً إلى أنها تقوم حاليًا بجلسات عمل مكثفة مع صنّاع الفيلم لاختيار الأبطال المشاركين معها والاستقرار على كل التفاصيل.

ورفضت روبي الإفصاح عن اسم الفيلم أو تفاصيله، مؤكدةً أنه سيكون مفاجأة للجمهور خاصةً أن الأعمال السينمائية حاليًا بدأت تعتمد على الأكشن وقليل من الكوميديا، ويعد هذا الفيلم عودة للكوميديا في مصر مجددًا، لافتةً إلى أن البطل أمامها سيكون مفاجأة.

وتحدثت روبي، بشأن الأنباء التي تم تداولها عن خلافات بينها وبين المنتج المصري مجدي الهواري خلال الاتفاق على مشاركتها في العرض المسرحي "علاء الدين" بالسعودية والذي سيعرض ضمن فعاليات "موسم الرياض" فقالت: "لم أتفق".

وأعربت روبي عن استيائها من الشائعات التي تم تداولها، مؤكدةً أنه لا يوجد خلافات وقعت بينهما ولكن ما حدث هو أن مواعيد العرض لم تتوافق مع مواعيدها الخاصة كونها مرتبطة بابنتها "طيبة" وتربيتها وتعليمها.

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وأشارت إلى أن الجلسة التي تمت بينهما لم تحسم الاتفاق بشكل رسمي لكي تنسحب، موضحةً أنه بالطبع يوجد أسباب أخرى لا تود الإفصاح عنها إلا أنها بالنهاية وصلت إلى أن المواعيد غير مناسبة فبالتالي لم تتفق لكي تنسحب.

وأردفت الفنانة المصرية أن المواعيد كانت سببًا رئيسًا، وأي أسباب أخرى كان يمكن حلها إلا أنها بالفعل ليست متفرغة لعرض مسرحي وبروفات كثيرة مع ظروفها الخاصة، مؤكدةً أنها تُكنّ كل احترام وتقدير للمشاركين في العرض.

وكانت أنباء قد تم تداولها بشأن خلافات بين المنتج والمخرج مجدي الهواري والفنانة روبي وعلى إثرها انسحبت من عرض "علاء الدين" وحلت بدلًا منها الفنانة تارا عماد.

يُذكر أن آخر ظهور للفنانة روبي في السينما كان من خلال فيلم "حملة فرعون" المأخوذ عن فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، والذي يعد من أشهر الأعمال السينمائية، وشارك في الفيلم عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.