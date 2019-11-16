شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائيات دراما رمضان 2020..فهمى وأكرم وخاطر وعلى ربيع والقيصر مع عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سينرجى إتباع نهج جديد في دراما رمضان المقبل، وذلك بالجمع بين النجوم فى المسلسلات التى تعمل على التحضير لها حالياً، بدلاً من تقديم مسلسل لكل نجم بمفرده، لتشهد الدراما هذا العام العديد من الثنائيات التي من شأنها ستجعل الأعمال أكثرثقلاً سواء على المستوى الفني أوالجماهيري لاسيما في ظل استمرارالشركة في عملية الهيكلة للسوق الدرامي والذي بدأت فيه من العام الماضي.

وأعلنت شركة سينرجى مؤخراً عن اجتماع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى فى مسلسل جديد يحمل اسم " تيمون وبومبا " يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي للعرض فى شهر رمضان المقبل، ليعود الثنائي مجدداً للعمل سوياً في الدراما بعد تقديمهما "ريح المدام" مع المخرج كريم العدل عام 2017.

المعروف أن أحمد فهمى قدم مسلسل "الواد سيد الشحات" في رمضان الماضي، وأكرم حسنى قدم بطولة "الوصية" رمضان قبل الماضي، الا أن شركة سينرجى قررت جمعها في رمضان المقبل بعدما رحب الثنائي بفكرة العودة للعمل سوياً في عمل واحد مجدداً.





ثاني المسلسلات التي يجتمع فيها بطلين في رمضان المقبل هما على ربيع ومصطفى خاطر فالأول قدم مسلسلين من بطولته وهما "سك على أخواتك" عام 2017، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج وائل إحسان، ومسلسل " فكرة بمليون جنيه " من تأليف أمين جمال، واخراج وائل احسان .

اما مصطفى خاطر فقد عرض له مسلسل “ربع رومى" العام قبل الماضي، من إخراج معتزالتوني، والعام الماضي مسلسل "طلقة حظ "، من تأليف إيهاب ليبل، وإخراج أحمد خالد أمين .

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وأخيرا تجمع شركة سينرجى كلا من النجم يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل فى مسلسل "النهاية"، حيث قدم الأول عدد من المسلسلات أخرها مسلسل "كفر دلهاب" مع المخرج أحمد نادر جلال، وقدم الثاني مسلسل "طايع" من إخراج عمرو سلامة، لتقرر "سينرجى" هذا العام الجمع بينهما في مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامى .