شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة استثنائية لمهرجان القاهرة السينمائى والحضور بنظام "تذكرتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى مع منتصر النبراوى رئيس شركة تذكرتى على تنظيم حضور المهرجان باستخدام نظام تذكرتى، وذلك بعد نجاحه اللافت فى جميع المجالات التى عمل عليها، سواء على المستوى الرياضى وهو ما ظهر فى حضور بطولتى أمم أفريقيا للكبار الماضية والشباب فى مصر، أو على المستوى الفنى والذى ظهر فى تنظيم عدة حفلات غنائية لكبار الفنانين والفنانات.

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وينطلق مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته رقم 41 خلال الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجارى، بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يخرج مهرجان القاهرة السينمائى فى هذه الدورة بشكل مختلف وبشكل أكثر احترافية، فى ظل رئاسته من قبل الفنان والكاتب المبدع محمد حفظى وعمر قاسم المدير التنفيذى، وهو ما سيظهر على كل أوجه وأنشطة المهرجان ليس فقط على المستوى الفنى من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الأفلام والاستعانة بعدد كبير من الكوادر سواء فى لجنة التحكيم أو بالنسبة للجان المشرفة على المهرجان، ولكن ولأول مرة من خلال الاهتمام بوضع اليه لحضور الجماهير والمدعوين، والتي ستكون عن طريق نظام تذكرتى.

ويكرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى افتتاح دورته الـ41، المخرج المصرى الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، كما سيشهد المهرجان تكريم النجمة منة شلبي وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وهناك العديد من الأشياء التي تحدث لأول مرة في نسخة العام الجاري من المهرجان والتي ستمثل طفرة نوعية، منها ان جائزة الجماهير ستحمل اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، المكسيك ضيف شرف المهرجان، سيعرض المهرجان أكثر من 30 فيلما فى عرضهم الأول، التوقيع على ميثاق للمساواة بين الرجال والنساء، مضاعفة عدد العروض الخاصة، توفير تذاكر مخفضة لطلاب جامعة القاهرة وغيرها من المفاجأت التي تستعد ادارة المهرجان لكشف النقاب عنها قبل وخلال فعاليات المهرجان.