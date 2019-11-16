شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد عز ومصطفى خاطر في كواليس فيلم "العارف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصورالنجم أحمد عز مشاهده فى فيلم العارف والتى تجمعه بالفنان مصطفى خاطر، للانتهاء من المشاهد المتبقية تمهيدا لطرح العمل فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

"العارف.. عودة يونس" من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

ومن ناحية أخرى يحضر أحمد عز لمسرحية جديدة بعنوان "علاء الدين والعفريت" ويقوم بالعديد من البروفات على مسرح كايرو شو، ويشارك فى المسرحية الفنانة الشابة تارا عماد.