شكرا لقرائتكم خبر عن فريق Jonas Brothers يشارك في حفل American Music Awards ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مفاجآت حفل " American Music Awards " لعام 2019 لم تنتهي بعد، حيث أعلن القائمون علي الحفل أن فريق " Jonas Brothers" سيقدم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة كجزء من الحفل، ومن المقرر أن يقدم الفريق عدد من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها جمهوره .
من جهة أخري سيتم تكريم النجمة العالمية تايلورسويفت التي تنال جائزة " Artist of the Decade " وذلك في حفل " American Music Awards " لعام 2019، وستقدم عدد من أشهرأغانيها " Medley " خلال الحفل، وجاء اختيار تايلورسويفت لنيل جائزة " Artist of the Decade " كونها استطاعت أن تقدم جولات غنائية ناجحة في أماكن متفرقة حول العالم، إضافة إلي تحقيق أغنياتها مراكزمتقدمة في الرسوم البيانية الخاصة بالموسيقي حول العالم .
و يشارك ايضا بالحفل عدد كبيرمن النجوم ومن أبرزهم سيلينا جوميزوكاميلا كابيلو و دوا ليبا وأنضمت للقائمة كل من ليزو و بيلي إيليش .
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