منتج مسلسل عادل إمام: زهقنا من الشائعات.. وصوّرنا 75% من "فلانتينو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال هشام تحسين، منتج مسلسل "فلانتينو" بطولة "الزعيم" عادل إمام، إنهم انتهوا بالفعل من تصوير أكثر من 75% من أحداث العمل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.
وتابع في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "نصور حاليا في مدرسة بستة أكتوبر، والفترة الجاية عندنا تصوير في أكثر من مدرسة، والحمد لله أكثر من 75% من المسلسل انتهينا منها".
وبشأن الشائعات التي دائما ما تخرج عن "الزعيم" وصحته، قال: "زهقنا من الشائعات، وسبب رئيسي إننا طلعنا لايف من تصوير المسلسل ورامي إمام الأيام اللي فاتت حريص إنه يطلع لايف على صفحته، عشان يؤكد كذب الشائعات. مروجو الشائعات هدفهم الشهرة وتحقيق الأرقام على السوشيال ميديا لأن أخبار الوفاة والحالة الصحية للمشاهير لها انتشار واسع، فبيطلعوا أخبار عن المشاهير ومفيش حد بيحاسبهم".
وأضاف: "اتخاذ أي إجراءات قانونية يخص في المقام الأول أسرة أستاذ عادل إمام، ونحن كشركة نهتم بالتأكيد على سير عملية التصوير بشكل منتظم ووفقًا لما هو محدد لها".
"فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وإنعام الجريتلي، وأحمد فريد، وحمدي الميرغني، وإنتاج شركة ماجنوم لمالكيها هشام تحسين ورامي إمام.
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