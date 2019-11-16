- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
بدأت الفنانة راندا البحيري، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم بإخراجه إسماعيل فاروق.
ونشرت راندا، صورة من الكواليس، قائلة: "مسلسل الأخ الكبير، أول ديكور ليا، الحمد لله، بطولة محمد رجب، تأليف الموهوب جدًا أحمد عبدالفتاح، وإخراج الرائع إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرچي، منتج فني محمود كمال".
مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.
كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تنشر صورة تجمعها بفريق "الأخ الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.