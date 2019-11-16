راندا البحيري تنشر صورة تجمعها بفريق "الأخ الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأت الفنانة راندا البحيري، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "الأخ الكبير" الذي يقوم بإخراجه إسماعيل فاروق.

ونشرت راندا، صورة من الكواليس، قائلة: "مسلسل الأخ الكبير، أول ديكور ليا، الحمد لله، بطولة محمد رجب، تأليف الموهوب جدًا أحمد عبدالفتاح، وإخراج الرائع إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرچي، منتج فني محمود كمال".

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.