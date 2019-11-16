محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حل الفنان أحمد داوود، ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة on e.
وإليكم أبرز ما قاله "داوود" بالحلقة في السطور التالية..
- "أكتر حاجة بتسعدني في الحياة، لما بكون مع مراتي وولادي".
- "علا رشدي مراتي، لما شافت أحمد صلاح السعدني في أول مرة.. كانت خايفة منه".
- "قعدة الرجالة عندي بتبقى أريح وأفضل من قعدة الستات".
- "بحب المزيكا وإحساس المطرب، ونفسي أعمل دور مطرب في فيلم، لإن المطرب بيشوف حاجات مخيفة واحنا كممثلين مش بنشوفها".
- الجواز.. ولا حلو ولا وحش، وهو زي الحياة.. فيه حاجات حلوة وحاجات وحشة، والجواز مسئولية".
- "لما بروح أسافر أي مكان، بخلص زيارة الأماكن السياحية في يومين الأول، وبعدها ببدأ أروح أكل في مطاعم أول مرة أروحها وبحس بالمتعة فيها، وأنا بطبيعتي بحب البحر جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد داوود لـ"سهرانين": "الجواز زي الحياة لا حلو ولا وحش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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