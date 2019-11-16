أحمد داوود لـ"سهرانين": "الجواز زي الحياة لا حلو ولا وحش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان أحمد داوود، ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة on e.

وإليكم أبرز ما قاله "داوود" بالحلقة في السطور التالية..

- "أكتر حاجة بتسعدني في الحياة، لما بكون مع مراتي وولادي".

- "علا رشدي مراتي، لما شافت أحمد صلاح السعدني في أول مرة.. كانت خايفة منه".

Advertisements

- "قعدة الرجالة عندي بتبقى أريح وأفضل من قعدة الستات".

- "بحب المزيكا وإحساس المطرب، ونفسي أعمل دور مطرب في فيلم، لإن المطرب بيشوف حاجات مخيفة واحنا كممثلين مش بنشوفها".

- الجواز.. ولا حلو ولا وحش، وهو زي الحياة.. فيه حاجات حلوة وحاجات وحشة، والجواز مسئولية".

- "لما بروح أسافر أي مكان، بخلص زيارة الأماكن السياحية في يومين الأول، وبعدها ببدأ أروح أكل في مطاعم أول مرة أروحها وبحس بالمتعة فيها، وأنا بطبيعتي بحب البحر جدًا".