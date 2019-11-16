أحمد السعدني لـ"سهرانين": أنا "بيتوتي" ولهذا السبب يتهمني أصدقائي بالكآبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حل الفنان أحمد صلاح السعدني، ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة on e.

وإليكم أبرز ما قاله السعدني بالحلقة في التقرير التالي:

- "أنا راجل بيتوتي جدًا، ولو سهرت يوم باخد بعده أسبوع نقاهة في البيت متحركش خالص".

- "أصحابي بيتهموني بالكآبة.. أنا برج السرطان، وهو حساس ورومانسي جدًا، وبتلاقيني متعايش مع الجو العام شوية، وبقضي 12 ساعة نوم واسترخاء، وبحب الفلسفة أوي، والتأمل في حاجات غريبة لما بكون قاعد مع نفسي".

Advertisements

- "بحب عمرو دياب جدًا، ولو سمعت أغنية ليه حزينة بعيش في جوها حتى لو مفيش حاجة تدعو للحزن".

- "اشتغلت صحفي كتير قبل التمثيل، في الفترة من 3 إعداداي حتى 3 جامعة، وتأثرت بعمي محمود السعدني جدًا أكتر من والدي، لإني رحت عشت وأنا صغير معاه في لندن شهر".