محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حل الفنان أحمد صلاح السعدني، ضيفًا على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة on e.
وإليكم أبرز ما قاله السعدني بالحلقة في التقرير التالي:
- "أنا راجل بيتوتي جدًا، ولو سهرت يوم باخد بعده أسبوع نقاهة في البيت متحركش خالص".
- "أصحابي بيتهموني بالكآبة.. أنا برج السرطان، وهو حساس ورومانسي جدًا، وبتلاقيني متعايش مع الجو العام شوية، وبقضي 12 ساعة نوم واسترخاء، وبحب الفلسفة أوي، والتأمل في حاجات غريبة لما بكون قاعد مع نفسي".
- "بحب عمرو دياب جدًا، ولو سمعت أغنية ليه حزينة بعيش في جوها حتى لو مفيش حاجة تدعو للحزن".
- "اشتغلت صحفي كتير قبل التمثيل، في الفترة من 3 إعداداي حتى 3 جامعة، وتأثرت بعمي محمود السعدني جدًا أكتر من والدي، لإني رحت عشت وأنا صغير معاه في لندن شهر".
- "الزواج.. تجربة لابد أن تخوضها، والمخرج الراحل عاطف الطيب كان صديق والدي جدًا، وزوجته مكنتش بتخلف، وكان عايش مع زوجته حياة جميلة وحب، وماتت بعد وفاته مباشرة، لأنها مستحملتش الحياة بعده لمدى ارتباطها وتعلقها به".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السعدني لـ"سهرانين": أنا "بيتوتي" ولهذا السبب يتهمني أصدقائي بالكآبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.