نهى سعيد: مرقس عادل سيكون الحصان الرابح في الدراما بعد "حواديت الشانزليزيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها بردود الأفعال التي تصلها بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها "حواديت الشانزليزيه".

وقالت نهى في بيان صحفي إنها توقعت أن يُحدث المسلسل جدلًا كبيرًا ويلفت الانتباه إليه خاصة مع الغموض الذي يحيط بالأحداث وجريمة القتل، لكن الأمر فاق كل توقعاتها.

وأضافت نهى: "في الحقيقة حالفنا الحظ كثيرا في التعاون مع المخرج الموهوب مرقس عادل الذي أضافت رؤيته الكثير للعمل، ورغبته في الانغراس في كافة التفاصيل أثناء التحضيرات والكتابة انعكست على الشاشة ولاحظها المشاهدين، كما كان توظيفه لكل دور في المسلسل بفكر جديد ومختلف دور كبير في لفت انتباه الجمهور لأداء نجوم المسلسل.. وأتوقع أن يصبح مرقس عادل الحصان الرابح في الدراما خلال السنوات المقبلة".

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وأشارت إلى أن تكرار التعاون بينهما أمر وارد، بل قد يكون حتميا لأن هناك لغة حوار مشتركة بينهما وتثق كثيرا في رؤيته وامكاناته وأدواته.

ووجهت نهى التحية لشركة سينرجي المنتجة للعمل قائلة إن هذا العمل لم يكن ليخرج إلى النور لولا تحمس كافة القائمين على هذه الشركة للعمل بداية من المنتج تامر مرسي والأستاذ حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج والمنتج الفني فتحي إسماعيل، ورغبتهم في تقديم يد العون للمواهب الشابة، ودعمهم طوال الوقت.

كما أكدت نهى سعيد على امتنانها للتعاون مع نجوم كبار بحجم إياد نصار وإنجي المقدم وداليا مصطفى ومي سليم وإدوارد، الذين لم يبخلوا لحظة في تقديم النصائح من خبراتهم الكبيرة، وعلى وجه الخصوص إدوارد الذي كان داعما لهم وسببا محوريا في خروج العمل بهذا الشكل، وكذلك النجوم الشباب مثل أماني كمال وسارة عادل اللتان اجتهدتا وأخرجتا طاقات فنية رائعة أضافت لدوريهما، وكذلك النجوم: فريدة سيف النصر بدور طاطا، وعايدة رياض بدور فردوس، ورباب ممتاز بدور سونا، ومحمد عبدالحافظ بدور السرياقوسي، وليلى عز العرب في دور ميري، وجينا سليم في دور روز وعارفة عبدالرسول في دور أم هاشم، وكذلك كل الفنانين المشاركين كانوا على قدر مسئولية أدوارهم مثل خالد محروس، لاشينة لاشين، عزوز عادل، دانا حمدان، هاجر الشرنوبي، محمد ناصر، منة جلال، لمياء كرم، مارتينا عادل، ندى عادل، نورا حبيب، أحمد شاهين، وفادي خفاجة، وكل المشاركين في العمل.