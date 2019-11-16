تراند اليوم : مفاجأة.. حمو بيكا يقدم برنامج عن الإدمان

في مفاجأة، أثارت الجدل على مواقع التواصل، أعلن المطرب الشعبي المصري حمو بيكا، اشتراكه في تقديم برنامج عن الإدمان.

وكتب بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "انتظروا أقوى برنامج عن الإدمان".

وشهدت الفترة الأخيرة، اشتباك بين المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر وبيكا، ورفض النقابة منح الأخير تصريح للغناء.

وكانت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، قررت صرف مطرب المهرجانات «حمو بيكا» من سرايا نيابة الدخيلة، الأربعاء 6 نوفمبر، بعد التحقيق معه في التهم الموجهة إليه باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وكان ياسر قنطوش محامي المهن الموسيقية تقدم ببلاغ إلى نيابة الدخيلة يوم 23 أكتوبر الماضي، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة «نقابة الموسيقيين»، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت النيابة لأقوال المدعو محمد محمود مصطفى سيد أحمد وشهرته «حمو بيكا» الذي حضر رفقة محاميه إلى مقر نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية.