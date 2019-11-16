فيديو نادر.. شاهد أحمد زكي يتحدث عن ابنه هيثم والشبه بينهما

أظهر مقطع فيديو من مقابلة قديمة للفنان أحمد زكي مع الإعلامي مفيد فوزي، تأثر الوالد بابنه وحبه الشديد له.
وتحدث زكي لابنه قائلا: “ايه يا هيثم، سخنت (مرضت) انت النهار ده، وكان المفروض تبقى معايا يا حبيبي، كنا عاوزينك، بس معليش بقا”.
وأشار إلى أن هيثم اخذ سماته من والديه معاً، وأنه يشبهه من ناحية البشرة السمراء والشعر المجعد والمنطقة العليا من الوجه.
وأضاف: “أرى في هيثم عمري، حين انظر إليه تلبسني روح والدي، أتخيل أن هيثم هو أنا، وأنا أصبحت والدي”، مشددا على أهمية عيد ميلاد هيثم بالنسبة له، لافتاً الى تاريخه المميز في 4/4/1984.
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