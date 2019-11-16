كشف الفنان أحمد فهمي عن تدخل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لإنهاء أزمته الأخيرة مع جريدة الدستور، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فسيبوك". وكتب "فهمي" عبر صفحته قائلًا: "بشكر كل زمايلى وكل أصحابى والجمهور والصحفيين الشرفاء اللى بيمثلوا الأغلبية على المساندة والوعى والجدعنة والرجولة ستات وبنات قبل الرجالة كمان". على المساندة والوعى والجدعنة والرجولة ستات وبنات قبل الرجالة كمان". وأضاف: "آخر التطورات.. النقيب المحترم د. أشرف زكى طلب التدخل لإدارة الملف عن طريق النقابة وأنا لسة نازل من عنده.. والله العظيم والله العظيم أنا معايا حاجات تخلص المعركة حالًا بس أنا عمرى ما هدير معاركى بشكل حقير احتراما للبلد المحترمة اللى أنا عايش فيها والمؤسسات المحترمة اللى بتديرها.. للحديث بقية". العظيم أنا معايا حاجات تخلص المعركة حالًا بس أنا عمرى ما هدير معاركى بشكل حقير احتراما للبلد المحترمة اللى أنا عايش فيها والمؤسسات المحترمة اللى بتديرها.. للحديث بقية". Advertisements ويذكر أن نشبت مؤخرًا أزمة بين الفنان أحمد فهمي وجريدة الدستور نتج عنها هجومًا كبيرًا على صفحات السوشيال ميديا، ودعم عدد كبير من الفنانين لزميلهم بمقاطعة الجريدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أزمته مع إحدى الصحف.. أحمد فهمي: معايا حاجات تخلص المعركة حالًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.