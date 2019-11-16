ليز ميتشل سعيدة لإحياء حفل مهرجان الإضاءة بشرم الشيخ

أعربت المطربة العالمية "ليز ميتشل" قادة الفريق الغنائي العالمي Bony m "بوني إم" عن سعادتها بالحضور إلي مصر وإحياء حفل مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير مدينة شرم الشيخ.

وأكدت "ليز ميتشل" في تصريحات لها على هامش الاحتفالية أن مدينة شرم الشيخ تحمل سحر وجمال ليس له نظير في العالم، مشيرة إلي أن حسن

الاستقبال من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء كان مميز وايجابي، ويؤكد على أن مصر من أجمل دول العالم.

وأشادت المطربة العالمية "ليز ميتشل" بتنظيم الحفل وبالجمهور والذي وصل إلي عشر ألف مشاهد من جميع دول العالم الأمر الذي يؤكد على حب

Advertisements

العالم لمدينة السلام شرم الشيخ، لافتة إلي أهمية زيارة مصر وزيارة المعالم السياحية وخاصة مدينة شرم الشيخ.

وأطلق اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء لانطلاق مهرجان الإضاءة السنوي، بمنطقة سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بالإضاءة المبهرة والألعاب النارية والفقرات الفنية العالمية المتعددة، ورحب محافظ جنوب سيناء خلال الحفل بجميع المشاركين والحضور في المهرجان وفي مدينة شرم الشيخ.