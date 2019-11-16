الليلة.. عبادي الجوهر وخالد عبدالرحمن وأسماء المنور ضمن حفلات موسم الرياض

يستعد كل من المطربين عبادي الجوهر، وخالد عبد الرحمن، وأسماء المنور، لأحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم

الرياض، وذلك مساء اليوم، السبت، بالحي الدبلوماسي.

ومن المقرر أن يقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة

من أجمل أغانيهم التي يحبها ويتفاعل معها جمهورهم لى خشبة المسرح.

ويذكر أن انطلق موسم الرياض شهر أكتوبر الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بالمملكة العربية السعودية.