كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسبح وأذكر ربنا" طقوس شيرين قبل الحفل.. وتكشف تفاصيل فيلمها الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالرياض نجاحًا ساحقًا وسجل نسب حضور كبيرة من قبل جمهورها العربي والسعودي.



وأعربت "شيرين"، في حديثها مع الإعلامي عمرو أديب، عن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققه حفلها بالرياض مشيدة بالاستقبال الحافل والحضور الجماهيرى الكبير، كما حرصت علي توجيه الشكر إلي معالي المستشار تركي أل شيخ، وإلي جمهورها العربي السعودي".



وقالت "شيرين"،"أثناء لقائها بمعالي المستشار تركي أل شيخ، بعد الحفل انه تم الإتفاق على إحياء حفلين غنائيين في موسم الرياض.

طقوس شيرين قبل أحيائها أي حفل

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وكشفت "شيرين" عن طقوسها قبل إحيائها أي حفل غنائي وبعده قائلة: "باكل شوكولاته "دارك" دائما وفراولة لتغيير المزاج إلي الأفضل، كما أسبح وأذكر ربنا دائما عقب أي حفل لأشكره على فضله الكبير". وكشفت "شيرين" عن طقوسها قبل إحيائها أي حفل غنائي وبعده قائلة: "باكل شوكولاته "دارك" دائما وفراولة لتغيير المزاج إلي الأفضل، كما أسبح وأذكر ربنا دائما عقب أي حفل لأشكره على فضله الكبير". كما صرحت خلال الحوار، أنها تستعد لفيلم سينمائي جديد من إنتاج وليد منصور، مؤكده على أن البطل الذي سيقف أمامها سيكون وجه جديد لتجسيد الدور المطلوب. وعن سبب عودتها إلي السينما بعد فترة غياب قالت: "لأن السينما وحشتني، ولأني مدخلتهاش صح، فأرغب الأن العودة إليها مرة اخري بطريقه صحيحة، ولإحتياجي بوجود أفلام سينمائية خلال مشواري الفني".



جدير بالذكر أن أخر ألبومات الفنانة شيرين عبد الوهاب، ألبوم"نساي" وحقق الألبوم نجاحا كبيرا.

