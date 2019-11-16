تراند اليوم : أزمات حربي أبو رجيلة لاتنتهي ..محمد رجب الأخ الكبير

يواصل الفنان محمد رجب، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “الأخ الكبير”، المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

ويجسد “رجب” شخصية سائق يدعي “حربى أبورجيلة” يتعرض لعديد من الأزمات والمشكلات في حياته، وتتصاعد خلال الأحداث.

مسلسل “الأخ الكبير” يشارك في بطولته بجانب محمد رجب كل من النجمة أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة “سينرجى”.

وقال محمد رجب، لـ”الدستور”، إن مسلسل “الأخ الكبير” يعد أولى تجاربه في الأعمال الدرامية المطولة، مشيرًا إلى أنه متحمس بشكل كبير لخوض التجربة، خاصة أن العمل له طابع خاص.

وعلمت “الدستور”، من مصدر داخل العمل، أن المؤلف أحمد عبدالفتاح يواصل كتابة الحلقات، وانتهى من نصفها، ليعرض خارج السباق الرمضاني خلال الموسم الشتوي المقبل.