كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - توجهت جنى عمرو دياب برسالة الى شقيقتها وشقيقها بمناسبة حلول عيد ميلادهما في هذا الشهر ونشرت مجموعة من الصور لهما مع امهما زينة عاشور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من دون ظهور والدهم في أي من الصور التي نشرتها.
وهنأت جنى عمرو دياب شقيقتها كنزي وشقيقها عبدلله بمناسبة عيد ميلادهما الـ20 وعلقت على الصور قائلة: “عيد ميلاد سعيد ياحبيبي عبدلله وكينزا دياب .. مش مصدقة تميت ال 20 عام ، الصور دي من 2013 ، لقد اخترتها لأنها أعجبتني كثيراً أحبكما كثراً”.
كانت هذه تفاصيل خبر جنى عمرو دياب تعايد شقيقتها وشقيقها وتتجاهل والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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