جنى عمرو دياب تعايد شقيقتها وشقيقها وتتجاهل والدها

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - توجهت جنى ​عمرو دياب​ برسالة الى شقيقتها و​شقيقها​ بمناسبة حلول ​عيد ميلاد​هما في هذا الشهر ونشرت مجموعة من الصور لهما مع امهما ​زينة عاشور​ عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من دون ظهور والدهم في أي من الصور التي نشرتها.

وهنأت جنى عمرو دياب شقيقتها كنزي وشقيقها ​عبدلله​ بمناسبة عيد ​ميلادهما​ الـ20 وعلقت على الصور قائلة: “عيد ميلاد سعيد ياحبيبي عبدلله وكينزا دياب .. مش مصدقة تميت ال 20 عام ، الصور دي من 2013 ، لقد اخترتها لأنها أعجبتني كثيراً أحبكما كثراً”.