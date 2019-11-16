شاهدوا..فنان لبناني يزور منزل أحلام ومبارك الهاجري في باريس

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - خلال زيارته لباريس زار الفنان اللبناني ​عامر زيان​ والملحن اللبناني ​جوزيف جحا​ سائق الرالي ​مبارك الهاجري​ زوج الفنانة الإماراتية أحلام في قصره في باريس.

واستمرت الزيارة لساعات حيث غنى عامر بعض الاغنيات .

وعبر عامر في حديث خاص مع الفن عن سعادته بزيارة الهاجري مؤكدا انه صديق عزيز جدا عليه وعلى جوزيف جحا ووجه تحية لزوجة الهاجري ​الفنانة أحلام​ التي كان يتمنى ان تكون موجودة معهم في هذه الجلسة المليئة بكرم الضيافة والصداقة.على صعيد آخر يعمل عامر على اكثر من مشروع فني حيث سيصدر قريبا اغنية جديدة مع جوزيف جحا، وسيحيي ليلة رأس السنة خارج لبنان.