نهال عنبر تكشف عن معاناة أحمد الفيشاوي من حالة نفسية سيئة

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت الفنانة ” نهال عنبر ” عن تفاصيل الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الفنان ” أحمد الفيشاوي ” عقب وفاة الفنان ” هيثم احمد زكي ” والتي منعته من حضور جنازة وعزاء الفنان الراحل .

وقالت نهال عنبر أن أحمد الفيشاوي منذ تلقيه خبر وفاة هيثم أحمد زكي وهو في حالة نفسية سيئة شخصت على إنها انهيار عصبي ولا يستطيع الخروج منها .

ويرجع ذلك إلى قربهما من بعضهما البعض وأن هيثم كان صديق طفولته وتربيا سويا وهو ما جعل وفاة هيثم أحمد زكي تسبب صدمة بالنسبة له ويعيش حالة من الحزن الشديد .

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وأشارت نهال عنبر إلى أن نجلها المخرج ” حسام الحسيني ” وأحمد الفيشاوي اللذان كانت تربطهما صداقة قوية بالفنان الراحل قاما بتأسيس ” جروب ” على تطبيق واتس آب من أجل عمل صدقة جارية على روح صديقهما هيثم أحمد زكي .. وبالفعل قاما بختم القرآن 6 مرات على روحه حتى الآن وقاما بعمل بعض الأعمال الخيرية كصدقة جارية على روحه .

كما تبرع أحد أصدقاء حسام الحسيني بمبلغ مالي كبير لبناء مسجد لهيثم أحمد زكي .