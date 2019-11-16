كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - كشفت الفنانة ” نهال عنبر ” عن تفاصيل الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الفنان ” أحمد الفيشاوي ” عقب وفاة الفنان ” هيثم احمد زكي ” والتي منعته من حضور جنازة وعزاء الفنان الراحل .
وقالت نهال عنبر أن أحمد الفيشاوي منذ تلقيه خبر وفاة هيثم أحمد زكي وهو في حالة نفسية سيئة شخصت على إنها انهيار عصبي ولا يستطيع الخروج منها .
ويرجع ذلك إلى قربهما من بعضهما البعض وأن هيثم كان صديق طفولته وتربيا سويا وهو ما جعل وفاة هيثم أحمد زكي تسبب صدمة بالنسبة له ويعيش حالة من الحزن الشديد .
وأشارت نهال عنبر إلى أن نجلها المخرج ” حسام الحسيني ” وأحمد الفيشاوي اللذان كانت تربطهما صداقة قوية بالفنان الراحل قاما بتأسيس ” جروب ” على تطبيق واتس آب من أجل عمل صدقة جارية على روح صديقهما هيثم أحمد زكي .. وبالفعل قاما بختم القرآن 6 مرات على روحه حتى الآن وقاما بعمل بعض الأعمال الخيرية كصدقة جارية على روحه .
كما تبرع أحد أصدقاء حسام الحسيني بمبلغ مالي كبير لبناء مسجد لهيثم أحمد زكي .
كانت هذه تفاصيل خبر نهال عنبر تكشف عن معاناة أحمد الفيشاوي من حالة نفسية سيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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