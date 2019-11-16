حلا شيحة المروج الأول لشائعة وفاة عادل إمام وملاحقتها قضائيا!؟

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن وفاة الممثل المصري عادل إمام، والتي تبينت فيما بعد أنها مجرد شائعة كما سابقاتها، إذ أنها ليست المرة الاولى التي تلاحق إمام هذه الشائعة وخاصة في الفترة الأخيرة.
وتعليقاً على الموضوع، قال المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة لمسلسل “فالنتينو” لإمام، بدء التحرك قضائيا لملاحقة أدمن حساب على احد مواقع التواصل يحمل اسم الممثلة المصرية حلا شيحا، مؤكدا أن هذا الحساب كان المروج الأول لشائعة الوفاة.
وأيضاً أكد تحسين، أنهم راجعوا شيحة التي نفت تماماً علاقتها بهذا الحساب، وانه أحد الحسابات التي تنتحل صفتها.
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