فجر السعيد: حتى وأنا مريض.. هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني

كتب امير فتحي في السبت 16 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - فاجأت الإعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ جميع محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي عندما كشف ان أحدهم يحيك مؤامرة للتخلص من منها.

وكتبت السعيد عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“‏اللي نجاني من موت محقق قادر ينجيني من أي ‎مؤامرة يخطط لها طرف ما في مكان ما وموقع ما.. رب العالمين قادر على كل شي.. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ثقتي بالله كبيرة خططوا مثل ماتبون لن تمسوا مني شعره”.

“حتى وأنا مريضة وأتعالج بين الحياة والموت.. هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني.. من صجكم لهالدرجة إنتوا ضعاف ورچيچين؟!”.