ريهام عبدالغفور تعثر على شبيهتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها في صورة لامرأة تشبهها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ريهام عبدالغفور علقت على الصورة التي نشرتها، وكتبت: «دي مش أنا دي واحدة شبههي بس غالبا شبهي أكتر مني».

Advertisements

الجمهور اندهش من الشبه الكبير بين ريهام وشبيهتها، كما علقت الفنانة بسمة باندهاش، وكتبت في تعليق: «بجد؟؟ انتي بتهزري طبعا».

يذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد.

ريهام خرجت عن المألوف وقدمت شخصية «فريدة»، والتي تختلف عن كل ما قدمته من قبل، حتى أن البعض رأى أنها تفوقت بتمثيلها على الفنانة دينا الشربيني البطلة الرئيسية للعمل.

المسلسل من المقرر أن يتم عرض الجزء الثاني منه في رمضان 2020، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، والعمل من تأليف مريم ناعوم، وأخراج سامح عبدالعزيز.