زوجة رامي جمال تكشف: أصيب بالمرض قبل زواجنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة ناريمان، زوجة الفنان المصري رامي جمال، رسالة خاصة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ردت فيه على بعض التعليقات وحالات التنمر التي تعرض لها زوجها بعد الكشف عن إصابته بـ “البهاق”.

وقالت في تدوينتها: “كان في موضوع حابة اتكلم في رغم إني مكنتش عاوزة دا بس أنا لاحظت انتشار لبوست بيتكلم إن أد أيه أنا قمت ببطولة إني وقفت جمب رامي وإن أد إيه دي حاجة عظيمة أولا أنا مقمتش بأي بطولات ومعملتش أي حاجة لأن أصلا مفيش حاجة تستدعى دا ورامي زى الفل مفيهوش أي حاجة الحمد لله”.

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وأضافت: “ثانيا الموضوع دا عند رامي من قبل ما نتجوز بس اللي خلاه يتكلم فيه لما بدأ يزيد وبدأ هوا يقرر انه خلاص مش هيداريه بعد كدا وانه هيظهر زى ما هوا ويحاول يوعى الناس عن طبيعة المرض دا والأمراض المشابهة اللي المجتمع عنده جهل بيها مش اكتر و مكنش قصده أبدا إن الموضوع ينتشر كدا”.

وتابعت: “ثالثا ودا الأهم واللي بيخليني اكتب الكلام دا دلوقتي بعض التعليقات اللي شفتها اللي حقيقي صدمتني أد إيه الناس بتدخل جوا النوايا وتقرر تحكم على أشخاص لمجرد إنهم معروفين فا دا بيديهم الحق يدخلوا جوا قلوبنا وحياتنا ويتكلموا في أدق التفاصيل اللي المفروض إنهم معندهم علم بيها، بيدخلوا جوا بيوتنا وحياتنا وقلوبنا وكأنهم شايفين جواها إيه وبيحكموا كمان أنا لو وريتلكوا عينة من التعليقات اللي بشوفها حقيقي هتتخضوا”.

واستطردت: “كفاية بأة تنمر وكفاية حكم على الآخرين وكفاية كلام ملوش وجود لأن دا حقيقي حاجة تفزع وأتمنى كل واحد قبل ما يقول حاجة يفكر مليون مرة لو هوا في نفس مكان الشخص دا كان هيحس بأيه”.

يذكر أن الفنان المصري رامي جمال، اعلن مؤخرصا عن إصابته بالبهاق، وأنه قرر الغعلان عن ذلك حتى يتلافى الأسئلة التي يتلقاها حول كونه معدي وخوف البعض من السلام عليه، وكذلك تفكيره في اعتزال الغناء بسببه.