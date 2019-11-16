ساندي تطلق أغنية «ماتتسابش».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة المصرية ساندي أغنية “ماتتسابش” من فيلم “عيش حياتك”، وذلك عبر قناتها الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

والأغنية من كلمات باسم عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع إسلام زكي، ولاقت ردود أفعال إيجابية عقب طرحها مباشرة.

فيلم “عيش حياتك” من بطولة كل من سامح حسين، سامية الطرابلسى، وإدوارد، ومحمد نور، وحمادة بركات، ومن إخراج تامر بسيونى.

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وكانت الفنانة المصرية قد فاجأت جمهورها بظهورها بإطلالة رجالية في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم مساء الجمعة 27 سبتمبر .

ساندي ظهرت على السجادة الحمراء ببذلة رجالية سوداء، مع ببيونة باللون الأسود، وانتعلت حذاء رجالي، وجمعت شعرها في تسريحة رجالية، وتزينت بمكياج بسيط.

الفنانة المصرية سخرت من إطلالتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “أشيك فنان في المهرجان.. محبتش اجيب بقية البدل اللي عندي خوفا علي شعور الزملا”، لافتة إلى أن البذلة من تصميمها هي.