شقيقة عمرو يوسف تساومه على عدم كشف أسراره على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت علا يوسف، شقيقة الفنان المصري عمرو يوسف، عن علاقتها القوية بزوجته الفنانة كندة علوش، وكيف بدأت في أول ظهور إعلامي لها.

علا قالت خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc، إن علاقتها بكندة لم تكن قوية قبل ارتباطها بشقيقها ولكنهما كانوا أصدقاء بسبب الأعمال التي قدمتها كندة مع الفنان عمرو يوسف في الفترة الأخيرة.

وأضافت، أن أصدقائها كانوا يسألون دائمًا عن وجود علاقة بين عمرو وكندة بسبب تكرر أعمالهما ولكنها تؤكد بأنها مجرد أعمال وليس شرطًا أن يكون هناك علاقة بينهما، مشيرة إلى أنه بعد إخبار عمرو لهم عن قصة زواجه من كندة كانت تتمنى عدم لقاء أصحابها مرة أخرى.

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وكشفت أنها قبل اللقاء ساومت شقيقها الفنان عمرو يوسف، على عدم كشف فضائحه في الطفولة مقابل ألف جنيه عن كل واحدة ولكنه فضل أن تفضحه ولا يدفع.

وأوضحت أنها تجمعها بكندة علاقة صداقة قوية بعد الزواج وأنها تتمتع بثقافة كبيرة بالإضافة إلى امتلاكها روح مرحة.