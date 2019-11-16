مصطفى قمر: أغاني المهرجانات عشوائيات متدنية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري مصطفى قمر، على أغاني المهرجانات، معتبرًا أن هذا الاسم ظلمها كثيرًا لأنها جاءت عن طريق تمرد على الواقع.

مصطفى قمر، قال خلال لقائه في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “أي ثورة بتحصل الناس تستهدف التغيير وتتمرد على كل حاجة، أول حاجة تتمرد عليها شكل الحرية وتتحول لفوضى ويحاول يحقق ما كان محرومًا منه وتجد الأغاني تتحول لذوق متدني في الكلام وينزل لمنطقة شعبية”.

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وأضاف: “وقت الحروب الماضية تجد أغاني شعبية جيدة مثل أحمد عدوية ومواويل وعباقرة الأغنية الشعبية مثل محمد رشدي والعزبي، ولكن أصحاب الأغاني العشوائية وجدوا لنفسهم مكان مع الناس غير المتعلمة بشكل جيد وكل ما كانت الأغنية متدنية تجد صدى لأن عددهم كبير”.

وأشاد بموقف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قائلًا: “جميل جدا إن الفنان هاني شاكر، يريد محاربة هذه النوعية من الكلام وليس المزيكا وهو ليس فيها خطأ، وأنا ضد الكلام المتدني ولست ضد الكلمة المختلفة، ولكن الأغاني الشعبية زي محمود الليثي وبوسي وشيبة هؤلاء نعطيهم (تعظيم سلام) لأن فيه لحن جميل وأصوات حلوة جدا ومواويل وهذه هي الحاجة الجميلة، والتي تصل لكل الفئات الكبير والصغير”.