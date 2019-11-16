نسرين طافش ترحب بالشتاء على طريقتها الخاصة.. صور

رنا صلاح الدين - ودّعت الفنانة السورية نسرين طافش الصيف، وخضعت لأول جلسة تصوير شتوية، وحرصت على مشاركة محبيها بلقطات منها

نسرين اختارت للجلسة طلّة شديدة الأناقة، ارتدت فيها «جيب» قصيرة باللون الكريمي، ونسقت معها «توب» من نفس اللون، ووضعت فوقهم «بالطو» بني، اكملت إطلالتها بقبعة كلاسيكية على شعرها البني الذي اسدلته على كتفيها بشكل منحها «لوك» يفوح أناقة وأنوثة.

يُذكر أن نسرين طافش كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «مقامات العشق» عن فكر الشيخ الأكبر المتصوف محي الدين ابن عربي، والعمل كتبه الدكتور محمد البطوش، ومن اخراج أحمد إبراهيم أحمد، وتشارك نسرين في بطولته أمام يوسف الخال، مصطفى الخاني، لجين أسماعيل، قمر خلف، والفنانة القديرة نادين خوري، وغيرهم.

من ناحية أخرى، طرحت نسرين طافش أغنية جديدة باللهجة الجزائرية بعنوان «نجمة قطبية»، من ألبومها الجديد «الحلوة»، وذلك بعد طرحها لأغنية «الحلوة»، من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.