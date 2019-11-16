نجلاء بدر: أرفض البطولة المطلقة لهذه الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، سر رفضها للبطولات المطلقة في أعمالها الفنية، مؤكدة أنه عرض عليها الكثير من الكثير منها خلال الفترة الماضية ولكنها رفضتها كلها.

نجلاء بدر، قالت خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، البطولات المطلقة بالنسبة لي هي عودة للخلف عشر خطوات، وذلك كونها ترى أن أفلام البطولات الجماعية هي التي تحقق بطولات أكثر وعمرها أطول لأنها ليست قصة وحيدة.

وأضافت، أنها إلى الآن تلقت العديد من الترشيحات للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، ولكنها لم تستقر على أي عمل إلى الآن.

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كما كشفت خلال اللقاء أنها قدمت العديد من الأدوار البعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقة فقدمت دور المرأة الخائنة وهي ليست كذلك، كما قدمت دور المرأة الشريرة وذلك على خلاف طبيعتها في الحقيقة تمامًا ووصفا نفسها بالطيبة جدًا.

وأعلنت خلال المقابلة عن عودتها للعمل الإعلامي من جديد قائلة، إنها عرض عليها الشاركة في برنامج وفكرة جديدة ولكن كان لديها بعض التحفظات على الفكرة على أن يتم تعديلها ولكنه كان من الصعب تنفيذها لأنه كان يدور حول قضايا كثيرة وإلى الآن لم يتم التعديل.

يذكر أن نجلاء بدر، تشارك خلال الوقت الحالي في تصوير مسلسل “شبر مية” والمكون من 50 حلقة، ومأخوذ من الفورمات الأجنبي، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ورجاء الجداوي، ومراد مكرم، ونهى عابدين، ومحمد علي رزق، وثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وهو من إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة “سينرجي” ومها سليم، وتأليف ورشة مكونة من 5 مؤلفين.