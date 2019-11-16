شيرين عبدالوهاب تتألق في حفل أسطوري بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا أسطوريًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية.

شيرين عبدالوهاب، تألقت خلال الحفل بفستان أحمر كلاسيك، بأكمام طويلة من دار الأزياء العالميةBronxandBanco، كما اختارت تسريحة شعر كيرلي زادت من جمالها وأناقتها واعتمدت في زينتها على الماكياج الترابي.

شيرين، قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم وأفضل أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور السعودي معها والذي ردد كلمات أغانيها طوال الحفل.

Advertisements

للمرة الأولى غنت شيرين عبدالوهاب أغنيتها الخليجية “الحب خدعة”، في حفلاتها الفنية كما قدمت أغنية “يا بتفكر يا بتحس”، والتي غنتها باللهجة الخليجية.

وكشفت شيرين خلال الحفل، عن اللقب الذي يطلقه عليها السعودية وهو “شيرين الحب”، مؤكدة أنهم هم الحب نفسه وموجة رسالة شكر خاصة لهم.

من ناحية أخرى تستعد شيرين عبدالوهاب، خلال الفترة المقبلة لتصوير مشاهد فيلمها الجديد مع المنتج وليد منصور.

كما تعود للغناء في مصر بعد غياب طويل وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل في مسرح المنارة بالتجمع الخامس.