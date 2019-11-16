صلاح عبدالله يُبكي الفنانة صابرين على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية صابرين، عن علاقتها بوالديها وكشفت للمرة الأولى عن الشرط الذي كانت تضعه قبل زواجها ومتعلق بوالديها.

صابرين،قالت خلال اللقاء الذي جمعها بالفنان صلاح عبدالله، في برنامج “أنا وبنتي”، مع الفنان شريف منير وابنته سما، والمذاع عبر فضائية on e: “على كل شخص أن يهتم ويراعي والديه وأن يعلم أولاده هذا الأمر”

الفنان صلاح عبدالله، قال خلال اللقاء، إن علاقة صابرين بوالدها كانت علاقة خاصة، مؤكدا أنها وقت مرضه كانت تراعيه قائلا: “هو شالها وهي صغيرة وهي شالته بعد ما كبر”، وهو ما تسبب في بكاء صابرين.

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وأكدت أنها لم تنفصل عن والديها أبدًا وكان شرطها دائما عند الزواج أن والديها يعيشان معها، وعلقت على ذلك قائلة: “يا بخت من يخدم أبوه وأمه”.

وعن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا قالت صابرين: “علاقتي بالتكنولوجيا غير محببة وخصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي على عكس صلاح عبدالله، الذي دائم التواصل مع الناس، ولكن أحب موقع فيس بوك لسبب واحد فقط هو أنه كان سبب مصدر رزق للكثير من المشاريع وخصوصًا السيدات”.

يذكر أن صابرين، شاركت صلاح عبدالله، في رمضان 2019 في مسلسل “فكرة بمليون جنيه” وهو من بطولة علي ربيع وسهر الصايغ، ولاء الشريف، خالد عليش، ملك قورة، كريم عفيفي، أحمد خالد صالح، طارق عبدالعزيز، مايان السيد، وليد فواز، ‏ندى عادل، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي عبد المقصود، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، إنتاج سيدرز آرت ‏برودكشن، صادق الصباح‎.