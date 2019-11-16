منة فضالي تتهم الوسط الفني بالنفاق بسبب هيثم أحمد زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استنكرت الفنانة المصرية منة فضالي، تأثر عدد كبير من نجوم الفن بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر عن عمر يناهز الـ 35 عامًا.

منة فضالي أبدت دهشتها من تأثر النجوم بوفاة هيثم، وذلك على الرغم من عدم سؤالهم عنه في حياته.

وقالت في تصريحات صحفية، إن هيثم كان يعاني من تجاهل الوسط الفني له، وعدم تلقيه عروضًا للمشاركة في أعمال فنية، وكانوا بيقولوا عليه ممثل فاشل في حياته، ولكن أول ما توفي أصبح أحسن واحد في الدنيا.

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وأضافت: “هذا ما أصنفه تحت بند النفاق الذي أكرهه ولا أحبه”.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، عثر عليه ميتًا وحيدًا في حمام منزله يوم الخميس 7 نوفمبر، وكان سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكشفت العينات التي أخذت من جسمه أن سبب الهبوط الذي تعرض له هو المكملات الغذائية التي يتناولها من أجل ممارسة الرياضة الشاقة بالإضافة غلى ضعف تناوله للطعام.

وشهدت جنازة هيثم وعزاءه حضور عدد كبير من نجوم الفن في مختلف الأعمار، ووصف الجنازة والعزاء بأنهما تتويج لهيثم الذي كشف الجميع وكشف هو قبل وفاته بأكثر من تصريح أنه كان يعاني من الوحدة.