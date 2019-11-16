شيرين عبدالوهاب تكرم مُعجب أجنبي وتقبّل يده على المسرح .. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن معجب سويسري، يطاردها في كل حفلاتها التي تحييها، سواء في مصر أو غيرها من الدول.

شيرين عبدالوهاب، حرصت على تقديمه للجمهور خلال حفلها الأخير في موسم الرياض بالسعودية، والذي وصفته بأنه من بلد الشيكولاتة، وطلبت منه الصعود للمسرح، وفاجأها المعجب بالكلام بالعربية، وعبر عن حبه لها لترد عليه شيرين بقولها: “أنا بحبك وربنا يستر وحسام ما يموتكش في الكواليس”، وقامت بتقبيل يده.

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وقالت شيرين عن المعجب المسن، خلال لقائها في برنامج “الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية “mbc مصر”، إنه كان يراسل الماكييرة الخاصة بها من أجل أن تساعده في التواصل معها، لافتة إلى أنها تعرفت عليه من خلالها بالفعل، إلا أنها لم تتوقع حينها أنها كبير في السن.

وأضافت، هاربرت، يحرص دائمًا على حضور كل حفلاتها، وإهدائها بأفخر أنواع الشيكولاتة السويسرية، قائلة: “أنا مليش في الشيكولاتة، بأكل دارك تشوكليت أو كوفرتينا أو أي حاجة من بتاعتنا، مدوقتش الشيكولاتة بقى على أصولها إلا أما هو جبهالي، وبيعاملني كأني طفلة وأنا بضعف قدامه”.

وأكدت أن سبب تقديمه للجمهور على المسرح حتى يتعاون معه جمهورها في كل مكان نظرًا لأنه كبير في السن.