حسين فهمي يشارك في «طلعت حرب 2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينطلق تصوير فيلم “طلعت حرب 2 “، يوم السبت فى ديكور شقة بوسط البلد وننشرالقائمة الكاملة للفيلم وهم الفنان أحمد وفيق والفنان حسين فهمى، وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى، والعمل من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

وتدور معظم أحداث فيلم “طلعت حرب 2 ” في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق في العمارة “رقم 2” بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، في ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرزالقضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

وعلى جانب أخر، حرص الفنان المصري حسين فهمي، على حضور حفل تكريم الفنان الراحل عزت أبو عوف، والذي نظمته الجامعة الأمريكية وشارك فيه عدد من النجوم.

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حسين فهمي، وجه رسالة مؤثرة لعزت أبو عوف، وهو يبكي قال فيها: قلت لى إن أنا قدرك.. وإنك أنت قدرى.. سبتنى من غير ما تقول لي، بس أنا عارف إنك كويس وأرجو إنك تبقى كويس.. أنت إنسان تستاهل كل خير.

ونشر برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية روتانا، فيديو ذكر فيه الفنان حسين فهمي موقفا طريقا جمعه بالفنان الراحل قال فيه، إنه في أثناء تعاونهما في أحد العروض المسرحية، تأخر عزت عن الحضور في أحد الأيام وعندما سأله حسين عن السبب”.

الفنان الراحل: “برر ذلك بأنه لم يستطيع المجيء إلا بعدما تناول كمية كبيرة من القهوة، والتى وصفها وقتها بـ”الزمبيل”، وهو المعنى الذى سخر منه حسين فهمي خاصة وأنه لم يسمع هذا التعبير من قبل، فقرر أن يطلق على عزت فيما بعد لقب “زمبيلي”.