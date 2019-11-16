أكرم حسنى يستعد لـ«العميل صفر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والممثل المصري أكرم حسنى، لخوض بطولة سينمائية جديدة، من إخراج محمد سامي ويحمل العمل اسم مبدئي وهو “العميل صفر”، من تأليف أيمن وتار، وإشراف عام وائل عبد الله، وعقب انتهاء حسنى من فترة الحداد على والده، سيحدد موقفه النهائى من الفيلم، ويحدد مواعيد انطلاقه.

وتدور أحداث العمل، في إطار كوميدي عن حارس يقع في العديد من الخلافات بشكل ساخر.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في موسم عيد الأضحى 2020 ويبدأ أكرم حسنى، في تصوير العمل بعد انتهاء موسم دراما رمضان، بسبب انشغاله في مسلسل “تيمون وبومبا” مع النجم أحمد فهمي، والذي يواصل تحضيراته في الوقت الحالي استعداداً لانطلاق التصوير، وتتولى إنتاجه شركة سينرجى.

والجدير بالذكر أن أكرم حسنى، قد خرج من حسابات المخرج شريف عرفة في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “النمس والإنس”، رغم البدء في تحضيراته وتجهيزاته الفترة الماضية وجلسات العمل التي تمت بينهما، إلا أن أكرم انسحب من الفيلم بشكل ودي وبالاتفاق مع المخرج شريف عرفة.