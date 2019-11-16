صور جديدة لابنة الفناة المصريه منى زكي تقلب مواقع التواصل بشبهها الكبير مع والدتها

السبت 16 نوفمبر 2019

لي لي ابنة الفنانةالمصريهمنى زكيوالفنان أحمد حلمي

لي لي ابنة الفنانة المصريه منى زكي والفنان أحمد حلمي في تصدر مواقع التواصل، وهذه المرة مع تداول صور جديدة لها.



ابنة منى زكي وأحمد حلمي أطلت في عدة صور جديدة لها، كشفت جمالها الناعم الذي وجدوه الكثيرون نسخة عن والدتها، حيث أطلت في لقطات عفوية تناسب سنها.

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وأطلت ابنة منى زكي في الصور الجديدة بإطلالة طبيعية، معتمدة على تسريحة ذيل الحصان ومكياج بسيط للغاية أبرز ملامحها بشكل مناسب لعمرها.

تفاعل رواد مواقع التواصل بقوة مع صور ابنة منى زكي، فأكد البعض أنها نسخة من والدتها بجمالها الناعم، حيث لها نفس رسمة عين وشفاه الفنانة المصرية، في حين أشار أخرون أنها مزيج بين منى زكي وأحمد حلمي.

وكانت ابنة منى زكي وأحمد حلمي فاجأت الجمهور بظهورها الإعلامي للتحدث عن موهبة الرسم، ومشروعها الخاص المتعلق بالرسم على قطع الملابس والأحذية والحقائب.

وكشفت لي لي في ظهورها الإعلامي الأول عن حبها للرسم، وأنها تلقت العديد من الدروس الخاصة فيه، بخلاف مساعدة والدها لها الذي يتقن هذه الموهبة أيضاً.

وعن فكرة مشروعها الخاص بالرسم على الملابس والحقائب، قالت لي لي أن البداية جاءت عندما تركت صديقتها لها حقيبة لكي ترسم عليها، ومن ثم انطلقت لديها الفكرة.