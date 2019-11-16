ما حقيقة الصورة المتداولة لهازال كايا الفنانه التركيه مع طفلها الأول!

السبت 16 نوفمبر 2019

الفنانة التركيه هازال كايا

تداولت مواقع السوشال ميديا خبر استقبال النجمة التركية هازال كايا طفلها الأول، حيث تبعتها عدسات الإعلام والصحافة التركية خلال الآونة الأخيرة، وتردد أنها أنجبت طفلاً ذكراً من زوجها المخرج التركي علي آتاي، واتفقا على تسميته، فكرت.



لكن كل هذا لم يحدث! إذ أن الصورة المتداولة لهازال مع طفل صغير، مأخوذة من أحد مشاهد مسلسل شاركت فيه هازال في السابق.

ولمزيد من نفي الشائعة؛ نشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مشاهير تركيا اليوم صوراً جديدة للفنانة التركية خلال خروجها من أحد صالونات التجميل تكشف أن كايا ما زالت حاملًا ولم تضع طفلها الأول بعد.

وتظهر كايا بالصور مُرتديةً جمبسوت جينز مع تسريحة شعر بسيطة ناسبت إطلالتها إذ ظهرت وقد اعتمدت تسريحة الجدائل على الجانبين، وظهرت كايا وهي تبتسم لعدسات المصورين، وبدت بصحة جيدة.

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ويأتي كل ذلك عقب الأحداث الرهيبة التي عاشتها النجمة التركية من اندلاع حريق في الطابق السفلي لمنزلها ووجودها فيه مع حيواناتها الأليفة والذي أدى إلى انتقالها لبيت والدتها دون أن ينتج عنه أي إصابات، ناهيك عن حملة الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها من قبل الجماهير التركية والعربية بسبب وزنها الزائد وخاصة في المراحل الأخيرة من الحمل.

ومن الجدير بالذكر بأن الحسناء هازال وزوجها علي أتاي الذي يكبرها ب14 سنة كللا قصة حبهما التي دامت عدة سنوات بالزواج في 2018 بحفل زفاف ضخم في اسطنبول.

أما عن أبرز أعمالها الفنية فقد اشتهرت كايا بالوطن العربي باسم نهال، عن دورها الرائع في المسلسل التركي "العشق الممنوع" وبسببه أصبحت هازال من أبرز النجوم شهرة وأكثرهم شعبية ليصبح لها طيف واسع من المتابعين والجماهير العربية.

كان أول دور لـ هازال كايا 2007 في المسلسل التلفزيوني "جينكو" حيث ترجم إلى العربية تحت عنوان " الحلم الضائع"، كما تألقت في دور فريحة في أول جزئين من مسلسل "أسميتها فريحة" Adını Feriha Koydum، الذي انشهر في العالم العربي، ومثلت بعض الإعلانات التجارية.