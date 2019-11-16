أسعار تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض تثير الغضب وإجراء سريع لحل الموقف

السبت 16 نوفمبر 2019

الفنانه احلام

تسببت أسعار تذاكر حفل الفنانة أحلام في موسم الرياض في صدمة لدى الجمهور، نظراً للثمن المرتفع الذي لم يتوقعوه أبداً، مما دفع التعليقات المستاءة تنهال.



سعر تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض والذي يحمل اسم "أنا عربية"، أشعل غضب السعوديين الذين صدموا من الثمن المرتفع، فجاء أقل سعر تذكرة 5 آلاف ريال سعودي بينما حجز مقعد ملكي سيكلف 15 ألف ريال سعودي.

وبمجرد أن أُعلن عن أسعار تذاكر حفل أحلام في موسم الرياض، وانطلقت موجة من الاستياء والغضب من قبل السعوديين الذين أخذوا يتساءلون عن سبب ارتفاع ثمن التذاكر لهذا الحد، في حين أن فنان العرب محمد عبده حفله لم يتعد سعر التذكرة فيه 2500 ريال سعودي.

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ومع موجة الغضب التي انطلقت من قبل السعوديين، اضطرت الشركة المنظمة لحفل أحلام أن تخفض ثمن التذكرة 50 %، لتبدأ من 2500 ريال سعودي.

ومن المنتظر أن تحيي أحلام حفلاً تابع لفعاليات معرض "أنا عربية" المقام ضمن موسم الرياض يوم 18 نوفمبر، كما ستشمل الأمسية كل ما يخص عالم الأزياء.

وكانت إدارة موسم الرياض أعلنت عن موعد الحفل عبر صفحاتها على مواقع التواصل قائلة: "نختتم ونكرم نجومنا في معرض أنا عربية، ونغني أجمل الطرب وأعذب اللحن مع فنانة العرب أحلام".

من جهة أخرى، تستعد أحلام لبدء العروض المباشرة من "ذا فويس" يوم 16 نوفمبر، حيث ينتظرها الكثيرون بفارغ الصبر لرؤية إطلالاتها المميزة على الهواء مباشرة، خاصة وأنها من أول الموسم الخامس من البرنامج وهي تلتف الأنظار باختياراتها اللافتة في الأزياء، وكان آخرها تألقها بإطلالة كاملة من Dior.