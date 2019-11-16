شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن المصري عمرو مصطفى عن دعم تركي آل الشيخ: جابلي جمهور مش بتاعي والان مع التفاصيل

الفنان المصري عمرو مصطفي

تحدث الفنان عمرو مصطفى، خلال لقائه في حلقة برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة mbc مصر، عن كواليس الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات موسم الرياض، وعن سعادته بالدعم الفني الذي تلقاه من المستشار تركي آل الشيخ، حيث قال: "جابلي جمهور كبير مش بتاعي"، في إشارة منه إلى انقطاعه عن الحفلات فترة طويلة وابتعاده عن الأضواء.



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