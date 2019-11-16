ابنة الفنانه اللبنانيه هيفاء وهبي تعلن وفاة جدها

السبت 16 نوفمبر 2019

زينب فياض ابنه الفنانه هيفاء وهبى

أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وفاة جدها لأبيها وهو زوج عمة الفنانة اللبنانية.



وعبر خاصية القصص المصورة بحسابها على موقع Instagram، نشرت زينب فياض نعيا لجدها من خلال مجموعة من الصور والفيديوهات له علقت على إحداها "فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وربيت على يده، فقدتك يا أبا الكل". وعلقت على صورة أخرى تجمعه بابنتيها"رح تضل بقلبي للأبد". جدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تزوجت من نصر فياض ابن عمتها مطلع تسعينيات القرن الماضي وانفصلت عنه عام 1998 تاركة ابنتها الوحيدة بعمر العام الواحد. على جانب آخر تنشغل هيفاء وهبي بتصوير مشاهدها في فيلم "أشباح أوروبا" الذي يشاركها البطولة فيه الفنان أحمد الفيشاوي. ومن خلال تصريحات صحفيه علمنا ان تصويرالفيلم الآن يتم في مصر، بعدما سافر الفترة الماضية فريق العمل للتصوير في أوروبا، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد عرض الفيلم وإن كان يشارك في موسم أفلام إجازة نصف العام أم لا. فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.