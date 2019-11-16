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شكرا لقرائتكم خبر عن هل منع الفنان المصري عمرو يوسف كندة علوش من التمثيل؟ الفنانة تجيب والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
الفنانه السوريه كنده علوش
نفت الفنانة السورية كندة علوش أن يكون لزوجها الفنان عمرو يوسف علاقة بغيابها عن الساحة الفنية بعد زواجهما.
وخلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم"، الذي يعرض عبر قناة cbc، قالت الفنانة السورية لإن ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة عامين وأكثر كان بمحض إرادتها وليس له علاقة بزوجها عمرو يوسف فهو متفهم تماما لطبيعة عملها كفنانة ولكن السبب الرئيسي يعود إلى أنها في أول عام زواج لها أرادت أن تكون متواجدة إلى جانب زوجها كي تتفادى المشكلات التي تطرأ على الحياة الزوجية في أول عام. وأضافت كندة أنها في العام التالي أرادت التفرغ لتربية طفلتهما الأولى حياة لافتة إلى أنها ستعود من جديد في حال وجود عمل مميز.
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