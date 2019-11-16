سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفلها بموسم الرياض

السبت 16 نوفمبر 2019

الفنانه المصريه شيرين عبد الوهاب

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



وظهرت شيرين على المسرح مرتدية فستان أحمر طويل من الساتان بأكمام طويلة يحمل توقيع دار أزياء Bronx and Banco. ويبلغ سعر الفستان نحو 952 دولارا أي ما يعادل 15,357 ألف جنيه. يشار إلى أن عددا كبيرا من فنانين الوطن العربي من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب، يشاركون في فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎. يعد "موسم الرياض" ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى. ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان ‏مدينة ‏الرياض‎. ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها "ليالي المحروسة" وهي عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎. ‎ ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، "ليلة السندباد" للمطرب راشد الماجد، و"ليلة ياسر بوعلي"، ‏وليلة ‏‏"الأغنية الخليجية" مع رابح صقر، وليلة "البرنس" للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح ‏سيف‏‎. ‎ أما الليلة التي يطلق عليها ليلة "عبدالرحمن بن مساعد"، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، ‏هم ‏محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري‎. من ناحية أخرى، تستعد شيرين لخوض ثاني تجاربها السينمائية مع المنتج وليد منصور من خلال فيلم استعراضي غنائي.