شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل .. عرض الفيلم المصري "ورد مسموم" فى المعهد العالى للنقد الفنى والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019 ورد مسموم يقيم المعهد العالي للنقد الفني التابع لأكاديمية الفنون، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون لقاء أدبيا وفكريا مع الروائي المصري الكبير إبراهيم عبد المجيد، وعرض فيلم "ورد مسموم" بحضور مخرجه أحمد فوزي صالح، الحاصل على عدد كبير من الجوائز، والذي رشح مؤخرًا لتمثيل مصر في القائمة النهائية التي ستتنافس على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، ولقاء إبداعيا وفكريا بمشاركة شباب الباحثين بالمعهد العالى للنقد الفني بمختلف أقسامه، ومعرض فن تشكيلي بمشاركة الإبداعات الفنية لقسم النقد التشكيلي بالمعهد، وذلك ضمن فاعليات ملتقى شباب أكاديمية الفنون الثاني بعنوان "الشباب وحوار الإبداع" من 16 نوفمبر حتى 21 نوفمبر 2019، وتبدأ فاعليات المعهد العالي للنقد الفني بالمشاركة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر في تمام الثانية عشر ظهرًا بقاعة ثروت عكاشة.

"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.

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