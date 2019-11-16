نقاشات ورشة فن التمثيل تتجاوز الوقت المحدد

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ورشه فن التمثيل بالرياض

نظم موسم الرياض ورشة عمل للفنان المصري أشرف عبدالباقي بعنوان «فن التمثيل»، حضرها عدد من طلاب وحدة المسرح بجامعة الملك سعود وعدد من المهتمين بمجال التمثيل. وتحدث الفنان أشرف عبدالباقي للحضور عن بداياته الفنية، والدور الكبير الذي لعبه المسرح في صقل موهبته، رغم أنه انطلق من مسرح الهواة، مطالبا الممثلين المبتدئين بالوثوق في إمكاناتهم ومحاولة التغلب على العقبات التي تواجههم، كما طرح عدد من الحضور أسئلة حول المجال الفني وخفاياه للنجم أشرف عبدالباقي الذي تجاوب مع الأسئلة، حيث تجاوزت ورشة العمل وقتها المحدد بأكثر من ساعة بسبب سلسلة النقاشات المثرية التي كانت بين الفنان وطلاب المسرح تحديدا.



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