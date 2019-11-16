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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "السلطان" .. الفنان المصري محمد رمضان يطرح أغنية "مانى" والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
الفنان المصري محمد رمضان
طرح النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "مانى" على قناته الرسمية اليوتيوب وتقول كلمات الأغنية "هننكلم بالمانى خد كاش مابيفرقش مابيهمناش حب الناس هو اللى عاش معايا هتشوفو الاندهاش.
ويستعد النجم محمد رمضان، لإحياء حفل غنائى الخميس المقبل الموافق 21 من الشهر الجارى، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه.
آخر أعمال محمد رمضان كان طرحه كليب "السلطان"، الذى تم تصويره فى أحد قصور مدينة مراكش بدولة المغرب، ومن إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.
وعلى جانب آخر ينتظر محمد رمضان انتهاء تحضيرات مسلسله الجديد "البرنس" من إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى، ويعكف المخرج محمد سامى حاليًا على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.
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