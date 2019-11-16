الزعيم عادل امام فى مدرسة على الصحراوى مع "فالنتينو".. آمس

السبت 16 نوفمبر 2019

الفنان المصري الزعيم عادل امام

بدأ الزعيم عادل إمام في تصوير مشاهده فى مسلسل "فالنتينو"، آمس السبت، فى ديكور المدرسة على الطريق الصحراوى، حيث يصور العديد من المشاهد التى تجمع بينه وبين دلال عبد العزيز داخل المدرسة وآخرين من النجوم، كما أوشك الزعيم على الانتهاء من التصوير حيث صور ما يقرب من 85% من مشاهده حتى الآن.

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وقطع الزعيم شوطًا كبيرًا من تصوير العمل، حيث أوشك على الانتهاء منه، ويعود به للدراما بعد غيابه العام الماضى، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الزعيم شخصية خلال أحداث مسلسل "فالنتينو"، رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.