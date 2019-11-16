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أسماء النجوم المشاركين في الفيلم المصري " طلعت حرب 2 " صور

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السبت 16 نوفمبر 2019

أبطال الفيلم المصري طلعت حرب 2

أنطلق تصوير الفيلم المصري"طلعت حرب 2 " أمس السبت فى ديكور شقة بوسط البلد وننشرالقائمة الكاملة للفيلم وهم الفنان أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

ومعظم أحداث فيلم "طلعت حرب 2 " تدور في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق في العمارة "رقم 2" بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، وتدورفي ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرزالقضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.

وكانت أخرأعمال المخرج مجدى أحمد على فيلم "مولانا"، للنجم عمرو سعد، وشارك فى بطولته كل من درة وفرح يوسف ومحمد سليمان، وأحمد مجدى وأخرون وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف وتناول الفيلم قصة أحد الدعاة الجدد، والعمل مأخوذ عن رواية مولانا للكاتب ابراهيم عيسى.

اطلالة-دلال-عبد-العزيز

دلال عبد العزيز

 

 

1شيري عادل

 

 

6248953_1569697097أحمد وفيق

 

 

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عبير صبري

 

 

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محمود قابيل

 

 

510201812150143554355سمير صبري

 

621حسين فهمي

 

 

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