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أحمد صلاح حسنى يستقر على ختم النمر اسما لمسلسله الجديد
السبت 16 نوفمبر 2019
استقر الفنان أحمد صلاح حسنى على "ختم النمر" اسما لمسلسله الجديد، من إنتاج شركة "سينرجى" الذى يعد أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه تليفزيونيا منتصف شهر يناير المقبل.
ويعقد حالياً مخرج العمل أحمد سمير فرج وأحمد صلاح حسنى، والمؤلف محمد عبد المعطى جلسات عمل مكثفة، للاستقرار على الملامح النهائية للشخصيات، حيث وضع مخرج العمل قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما يستقر فريق العمل على الملابس والديكورات وأماكن التصوير وخلافه، من أجل البدء فى تصويره مباشرة خلال الأيام المقبلة.
يذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسنى الدرامية، مسلسلا "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى وإسلام جمال وإدوارد وأحمد بدير وآخرين، وعرض فى شهر رمضان الماضى، إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج سينرجى، كما شرك فى بطولة مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.
ويعرض حاليا لـ أحمد صلاح حسنى فيلم "الممر" ، والذى حقق نجاحاً كبيراً فى السينمات، وشارك فى بطولته أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، هند صبرى، محمد جمعة، محمد الشرنوبى، وآخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.
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