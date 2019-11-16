تايلور سويفت الأعلى دخلا فى 2019 بقيمة 185 مليون دولار

السبت 16 نوفمبر 2019

تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت قائمة فوربس للأعلي دخلا في عام 2019، وذلك بقيمة 185 مليون دولار أمريكي، فيما جاءت في المركز الثاني كايلي جينر بقيمة 170 مليون دولار أمريكي، أما في المركز الثالث فجاء كاني ويست بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، وفي المركز الرابع جاء ميسي بقيمة 127 مليون دولار، بينما جاء في المركز الخامس إيد شيرن بقيمة 110 مليون دولار أمريكي.

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وكانت سويفت اعلن عن الغاء جولتها الغنائية lover ، وذلك بسبب مرض والدتها بالسرطان وهو ما أدي إلي اتخاذ القرار وإلغاء جولات العام المقبل وتقليل عدد الحفلات الغنائية التي ستقوم بإحياءها .

قالت سويفت: "هناك تغيير كبير يحدث في حياتي ليست المهنية فقط ولكن في حياتي بشكل عام، الظروف الصعبة التي تمر بها عائلتي الآن هي السبب، فلا يمكنني الذهاب في رحلات طويلة، فأنا الآن لدي أولويات وجمهوري يحترم ذلك".

يذكر أنه تم تشخيص إصابة والده تايلور سويفت "أندريا" لأول مرة بالسرطان في عام 2015، وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت النجمة الشابة أن والدتها تعاني من انتكاسة للمرض .