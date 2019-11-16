"إن بارادوكس".. أول فيلم كويتي في قائمة "جولدن جلوب"

أعلنت جمعية نقاد السينما في لوس أنجلوس، التي تمنح جوائز "جولدن جلوب" العالمية، القائمة النهائية للأفلام التي ستتنافس ضمن جوائز أفضل فيلم أجنبي.

وضمت القائمة فيلم "إن بارادوكس" للمخرج حمد الصراف، وهو أول فيلم كويتي روائي يشارك في التنافس على جائزة أفضل فيلم أجنبي، ضمن جوائز "جولدن جلوب" العالمية.

وأشارت القائمة إلى تنافس 96 فيلماً من أنحاء العالم، من بينها عدة دول عربية، وهي: لبنان بفيلم "1982"، والمغرب بفيلم "آدم"، والجزائر بفيلم "بابيشا "، والسعودية بفيلم "المرشح الأفضل" .

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من جانبه، عبّر المخرج الكويتي الشاب حمد الصراف عن سعادته الغامرة باختيار فيلمه ضمن القائمة الشاملة للأعمال السينمائية التي ستتنافس هذا العام على جوائز "جولدن جلوب" ضمن مسابقة "أفضل فيلم أجنبي".

وأوضح أن سعادته تزيد كل يوم بسبب الإقبال الجماهيري المتزايد على الفيلم، سواء في صالات العرض المحلية أو الخليجية.

وأشاد الصراف بالدعم الذي يقدمه الجمهور المتذوق للسينما، وكذلك الدعم الكبير من شركة السينما الكويتية الوطنية "سيسكيب"، التي قررت تمديد عروض الفيلم في الصالات المحلية نتيجة للإقبال الجماهيري.

ولفت إلى أن الفيلم سيجد طريقه إلى عدد من المهرجانات والملتقيات السينمائية العربية والدولية خلال الفترة المقبلة.

عُرض "إن بارادوكس" عالميا للمرة الأولى ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، ونال شهادة تقدير من لجنة التحكيم، وهو قصة وسيناريو وحوار وإخراج حمد الصراف، وبطولة كل من فيصل العميري، وجاسم النبهان من الكويت، وفايز قزق، وجفرا يونس وسامر إسماعيل من سوريا، وغانم زرللي من تونس.